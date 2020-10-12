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Главный тренер «Ростова-Дон»: победа над «Битигхаймом» – чистая удача для нас

Главный тренер «Ростова-Дон»: победа над «Битигхаймом» – чистая удача для нас
Другие / Гандбол 0

Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Пер Юханссон прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с немецким «Битигхаймом» со счётом 32:31.

«Мы увидели игру не самого высокого класса для «Ростова-Дон», но очень высокого уровня от «Битигхайма». Мы встретились с командой, полной скорости и энергии. «Битигхайм» отчаянно бился в защите. Победа для нас – это чистая удача», — приводит слова Юханссона официальный сайт Федерации гандбола России.

«Ростов-Дон» поднялся на второе место в группе A, набрав 5 очков в трёх матчах. Лидером группы остаётся норвежский «Вайперс Кристиансанн».

Следующий матч «Ростов-Дон» проведёт дома 17 октября с французским «Мецем». 14 октября команде предстоит встреча с «АГУ-Адыиф» в матче чемпионата России.

«Ростов-Дон» обыграл немецкий «Битигхайм» в матче гандбольной Лиги чемпионов
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