Абдулрашид Садулаев: поражения Снайдера ничего не значат — это вполне по-американски

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев высказал мнение о своей пятой победе на чемпионате России, одержанной после продолжительной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

«Давно не боролся? Да, с февраля, после чемпионата Европы. Моя пауза получилась короче, чем у других лидеров. Однажды в моей карьере уже такое было — после Олимпиады в Рио, но тогда я много отдыхал, а сейчас, по меньшей мере, один раз в день я стабильно занимался, держал себя в форме. Конечно, в пандемию были определённые сложности: два месяца мы тренировались то дома, то на природе, то на пляже, то в горах. Вообще на чемпионате хотел проверить, на что способно моё тело. Наверное, процентов на 50 я сегодня готов», — приводит слова Садулаева пресс-служба ФСБР.

Также Садулаев прокомментировал последние неудачи своего главного соперника американца Кайла Снайдера, а также то, что болельщики ждут его противостояния с иранцем Мохаммадом Хусейном Мохаммадианом.



«Мохаммадиан — далеко не новый борец, мы в одном весе боролись на мире-2014, после чего он пропустил четыре года из-за дисквалификации. Думаю, на чемпионате мира мы встретимся. А поражения Снайдера, я думаю, ничего не значат — это вполне по-американски. Это объясняется тем, что они борются на любых турнирах, в любой форме, но к чемпионату мира и к Олимпиаде они всегда готовы. Так что списывать его нельзя», — сказал Садулаев.