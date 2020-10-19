Бронзовый призёр ЧР-2017 дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил
Бронзовый призёр чемпионата России по греко-римской борьбе 25-летний Гаджимурад Джалалов дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
«Федерация спортивной борьбы России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Джалалова Гаджимурада на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 04 декабря 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Джалалов является бронзовым призёром чемпионата России—2017 в весовой категории до 80 кг.
- 19 октября 2020
-
19:19
-
18:15
-
17:29
-
14:17
-
11:20
-
10:16
-
09:15
-
01:02
-
00:03
- 18 октября 2020
-
23:48
-
21:17
-
19:52
-
18:14
-
17:42
-
10:56
-
10:41
-
09:49
-
09:35
- 17 октября 2020
-
23:14
-
19:24
-
18:23
-
17:32
-
16:23
-
15:44
-
15:00
-
14:36
-
13:32
-
12:35
-
11:13
-
03:00
- 16 октября 2020
-
23:37
-
23:03
-
22:34
-
20:17
-
18:54
Партнерский контент