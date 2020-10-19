Бронзовый призёр ЧР-2017 дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Бронзовый призёр чемпионата России по греко-римской борьбе 25-летний Гаджимурад Джалалов дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Федерация спортивной борьбы России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Джалалова Гаджимурада на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 04 декабря 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Джалалов является бронзовым призёром чемпионата России—2017 в весовой категории до 80 кг.