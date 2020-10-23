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ВАДА придумало новый метод выявления фальсификации допинг-проб

ВАДА придумало новый метод выявления фальсификации допинг-проб
Другие / Прочие виды спорта 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разработало новый метод выявления фальсификации образцов мочи в рамках расследования нарушений антидопинговых правил в тяжёлой атлетике. Об этом сообщается на сайте организации.

Во время изучения практики замены мочи в месте сбора образцов и использования дубликатов ВАДА, которое провело посвящённое этой проблеме исследование, выявило подозрительные случаи нарушения антидопинговых правил с участием 18 тяжелоатлетов из шести стран. Новая методология позволила выявить «двойников», которые выдавали свои пробы за образцы мочи спортсменов.

Сообщается, что эти наработки переданы Международному агентству допинг-тестирования (ITA), которому Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) делегировала ведение своей антидопинговой программы.

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