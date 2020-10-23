Российская тяжелоатлетка Масхадова вновь дисквалифицирована на 8 лет

5-кратная чемпионка России по тяжёлой атлетике Амина Масхадова вновь дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации тяжёлой атлетики России.

Сообщается, что Масхадова нарушила п.10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил — запрет на участие в течение срока дисквалификации.

В 2013 году спортсменка была дисквалифицирована на два года, в 2016 году — на восемь лет. Срок очередной восьмилетней дисквалификации будет отсчитываться с 12 августа 2023 года. На данный момент Масхадовой 35 лет. Когда закончится её дисквалификация, спортсменке будет 46 лет.

Помимо этого за применение анаболических агентов на четыре года отстранён тяжелоатлет Алексей Малюк. Срок его дисквалификации будет отсчитываться с 3 декабря 2019 года.