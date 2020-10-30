«Чемпионат» запускает спецпроект с Музеем истории ГУЛАГа «Репрессии и Спорт»

В День памяти жертв политических репрессий «Чемпионат» совместно с Музеем истории ГУЛАГа запускает важный спецпроект «Репрессии и спорт». Цикл из 12 историй реальных людей, пострадавших в ходе политических репрессий, выйдет на сайте проекта, первые две истории уже доступны к прочтению.



Среди множества судеб людей, пострадавших от репрессий в Советском Союзе, мы выделили наиболее яркие истории тех, кто внёс заметный вклад в становление отечественного спорта. Среди них как известные дела братьев Старостиных, футболиста Набутова и любимого пловца вождя Бойченко, так и истории малоизвестных героев, информацию по которым пришлось собирать по крупицам.



«Отдельно хочется поблагодарить команду Музея истории ГУЛАГа. Посещение экспозиции на раннем этапе подготовки проекта позволило осознать масштаб событий, о которых мы в повседневной жизни не задумываемся. Также историки музея всегда были готовы предоставить имеющиеся в их распоряжении документы, исторические факты и точную статистику», — комментирует Михаил Чесалин, редактор спецпроекта, также возглавивший группу авторов цикла.



Антон Сучков, управляющий директор «Чемпионата», выступивший с инициативой данного проекта, дал следующий комментарий: «Спецпроект о репрессиях в спорте стал особенным для команды «Чемпионата». Мы во многом привыкли к тому, что спорт – это про голы и секунды. Но этот цикл текстов, хоть и включает в себя истории чемпионов, не про рекорды и медали. Он про сложный моральный выбор, про героев, порой спасавших семьи ценой собственной жизни, про трагический период истории нашей страны».