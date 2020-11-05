Гандболистка сборной России Михайличенко перенесёт операцию на колене

Левая полусредняя женской сборной России по гандболу и московского ЦСКА Елена Михайличенко перенесёт операцию на колене в Швейцарии, сообщает официальный сайт столичного клуба. У спортсменки был диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

В дебюте матча Суперлиги с «Ростовом-Дон» Михайличенко получила травму колена в столкновении с игроком ростовского клуба Анной Сень.

«Сегодня утром Елена Михайличенко вылетела в Швейцарию, где будет прооперирована. После чего спортсменка приступит к реабилитационным занятиям. Точные сроки возвращения полусредней «армейского» клуба в строй станут известны после проведения операции», — говорится в сообщении.

Елена вошла в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в Дании и Норвегии с 3 по 20 декабря.