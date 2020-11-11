«Говорят, мы похожи?!» Елена Исинбаева сравнила себя с Ириной Шейк

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева сравнила себя с известной супермоделью и актрисой Ириной Шейк.
«Говорят, мы похожи?! А вы что думаете?» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с собой и с Шейк.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
«Вы обе красавицы! И обе добились невероятного успеха! Я вас обеих обожаю! Но сравнивать не могу, так как ваш успех — это не только шанс и талант, но и очень тяжёлый труд! Вы единственная и неповторимая!» — написала одна из подписчиц в комментариях.
Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева – член МОК.
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