«Как можно быть такими красивыми?» Подписчики оценили совместное фото Солдатовой и Мамун

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун.
«Как я рада была тебя сегодня видеть!» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Нереальные! Как можно быть такими красивыми и внутри, и снаружи, при этом ещё и талантливыми и умными!»
«Приятно посмотреть на вас двоих вместе. Две королевы!»
«Самые две любимые, красивые и просто лучшие гимнастки!»
22-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). Что касается 25-летней Мамун, то помимо олимпийского золота в её активе есть семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.
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