«Как можно быть такими красивыми?» Подписчики оценили совместное фото Солдатовой и Мамун

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун.

«Как я рада была тебя сегодня видеть!» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Нереальные! Как можно быть такими красивыми и внутри, и снаружи, при этом ещё и талантливыми и умными!»

«Приятно посмотреть на вас двоих вместе. Две королевы!»

«Самые две любимые, красивые и просто лучшие гимнастки!»

22-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). Что касается 25-летней Мамун, то помимо олимпийского золота в её активе есть семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.