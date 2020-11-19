Каролина Севастьянова показала чёрно-белые фото в эффектном платье
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в эффектное платье, позирует перед камерой.
«Мечтай выше неба и глубже океана», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
«Второе фото потрясающее», — написал один из подписчиков в комментариях.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Каролина Севастьянова показала фото, на котором она прикрывает рукой обнажённую грудь
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