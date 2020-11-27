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Глава ОКР Поздняков — о «законе Родченкова»: это абсолютно неприемлемо

Глава ОКР Поздняков — о «законе Родченкова»: это абсолютно неприемлемо
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал принятие сенатом США законопроекта, названного именем информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.

«Если какое-либо государство, вводя свои собственные законы, желает, чтобы эти законы имели трансграничный характер, такое государство должно само безусловно и полностью соответствовать текущей антидопинговой политике. То есть, опять же, следовать общим правилам и стандартам.

В настоящий момент в США вне сферы деятельности Всемирного антидопингового агентства находятся все ведущие лиги, такие как НБА, НХЛ, NFL, другие. А ещё студенческие лиги. Получается, что отдельно взятая страна пытается имплементировать некие угодные для неё регуляторные меры на весь мир, при этом не выполняя со своей стороны универсальные для остальных правила и стандарты. Вот это абсолютно неприемлемо, и об этом не надо стесняться говорить", — приводит слова Позднякова РИА «Новости».

В США одобрили новый закон о допинге. Теперь они будут ловить нарушителей даже в России?
Если ты случайно победил американского спортсмена, а тому это кажется несправедливым — готовься к суду. К неподкупному суду США.
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