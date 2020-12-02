Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Каролина Севастьянова показала эффектные фото в топе и шортах

Каролина Севастьянова показала эффектные фото в топе и шортах
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в эффектные топ и шорты, позирует перед камерой.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

«Всё, я больше не могу смотреть на эти шикарные костюмы на вашей шикарной фигуре! Срочно нужен такой же», — написала одна из подписчиц в комментариях.

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020