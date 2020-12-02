Каролина Севастьянова показала эффектные фото в топе и шортах

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в эффектные топ и шорты, позирует перед камерой.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
«Всё, я больше не могу смотреть на эти шикарные костюмы на вашей шикарной фигуре! Срочно нужен такой же», — написала одна из подписчиц в комментариях.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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