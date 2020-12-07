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Гимнастка Солдатова: сердцу не прикажешь

Гимнастка Солдатова: сердцу не прикажешь
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала две свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». Первое фото цветное, второе — чёрно-белое.

«Сердцу не прикажешь. О, как же это верно. Мы не выбираем, кого любить. В любом случае, всем любви!
Цвет или ЧБ? Вопрос ко всем», — подписала она фотографии.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Цветное».
«Богиня!»
«Обе нравятся».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

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