Гимнастка Солдатова: сердцу не прикажешь

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала две свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». Первое фото цветное, второе — чёрно-белое.

«Сердцу не прикажешь. О, как же это верно. Мы не выбираем, кого любить. В любом случае, всем любви!

Цвет или ЧБ? Вопрос ко всем», — подписала она фотографии.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Цветное».

«Богиня!»

«Обе нравятся».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).