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Гимнастка Бирюкова помогла парню, подержав ногой в растяжке капот машины. Видео

Гимнастка Бирюкова помогла парню, подержав ногой в растяжке капот машины. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова выложила на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она помогла парню, подержав ногой в растяжке капот машины.

«Когда парни не могут обходиться без девушек. Правда или миф?» — подписала она видео.

Подписчики Бирюковой оценили инициативу спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Правда».
«Эффектно и с юмором! Браво!»
«Мне необходимо такое же устройство!»
«У меня тоже капот не держится».

22-летняя Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка (2016), чемпионка Европы (2014), многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр (2019), двукратная чемпионка Универсиады (2017) в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.

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