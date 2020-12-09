Гимнастка Бирюкова помогла парню, подержав ногой в растяжке капот машины. Видео

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова выложила на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она помогла парню, подержав ногой в растяжке капот машины.

«Когда парни не могут обходиться без девушек. Правда или миф?» — подписала она видео.

Подписчики Бирюковой оценили инициативу спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Правда».

«Эффектно и с юмором! Браво!»

«Мне необходимо такое же устройство!»

«У меня тоже капот не держится».

22-летняя Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка (2016), чемпионка Европы (2014), многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр (2019), двукратная чемпионка Универсиады (2017) в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.