Пробы с зимней Олимпиады в Сочи будут вновь проверены на допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проинформировало на своём официальном сайте о старте обширной программы по повторному допинг-анализу проб с зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Сообщается, что ITA увеличит программу повторного анализа, которая затронет все виды спорта и страны, принимавшие участие в соревнованиях. А в качестве первого шага будет проведено повторное тестирование более половины от общего количества собранных проб.
«По поручению Международного олимпийского комитета (МОК) ITA приступает к дальнейшему исследованию проб, которые были собраны во время проведения Олимпиады 2014 года в Сочи. Цель заключается в завершении программы повторного анализа, включая обработку полученных проб, до начала Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
При взаимодействии с аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством лабораторией в Лозанне (Швейцария) отобранные образцы должны быть проанализированы до середины 2021 года. Любые вытекающие из этого нарушения антидопинговых правил будут расследоваться и преследоваться в судебном порядке со стороны ITA», — отмечается в сообщении.
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