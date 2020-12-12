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РУСАДА: количество нарушений антидопинговых правил в 2020 году вдвое меньше, чем в 2019

РУСАДА: количество нарушений антидопинговых правил в 2020 году вдвое меньше, чем в 2019
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Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) раскрыла количество выявленных РУСАДА случаев возможного нарушения антидопинговых правил в 2020 году.

«В ноябре было выявлено 12 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в октябре таких случаев было 16, а в сентябре — семь. Всего за 11 месяцев 2020 года РУСАДА выявило 99 возможных нарушений», — сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м — 146.

Напомним, 5 августа наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения генерального директора организации Юрия Гануса. 28 августа он был уволен. Причиной увольнения был назван аудит, в ходе которого были выявлены нарушения в деятельности руководства РУСАДА.

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