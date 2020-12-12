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Мартин — об игре с француженками: мы вели большую часть матча и должны были выигрывать

Мартин — об игре с француженками: мы вели большую часть матча и должны были выигрывать
Другие / Гандбол 0

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин поделился впечатлениями от игры с действующими чемпионками континентального первенства, национальной командой Франции, в рамках основного раунда чемпионата Европы. Напомним, встреча завершилась со счётом 28:28.

«У нас было преимущество в пять мячей в начале игры. Знали, что во втором тайме нужно будет прибавить, потому что соперник постарается приблизиться. Игроки мало менялись в первой половине, хотя я им предлагал. «Нет, хотим остаться на площадке», – говорили они, потому что чувствовали в себе силы.

Возможно, ничья справедлива, но мы вели большую часть матча и должны были выигрывать. Невероятно, что после вчерашнего сложного матча мы провели игру на высочайшем уровне – эмоциональную, жесткую, с хорошей атакой и защитой. Мы выложились полностью физически и эмоционально, не имея даже времени на подготовку перед этим важнейшим матчем, цена которого – выход в полуфинал.

Думаю, все, кто смотрел игру из дома, увидели фантастический гандбол в исполнении сборной России и действующего чемпиона Европы – команды Франции», — приводит слова Мартина официальный сайт Федерации гандбола России.

Российские гандболистки на чемпионате Европы сыграли вничью с француженками
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