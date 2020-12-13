Гандболистка Макеева: конечно, хотели выиграть матч с Францией. И мы, и они ошибались
Линейная сборной России и «Ростова-Дон» Ксения Макеева прокомментировала ничью (28:28) в матче с Францией в основном раунде чемпионата Европы, который проходит в Дании.
«Конечно, мы хотели выиграть, но у Франции очень хорошая команда, с сильным характером, они играют до конца. И мы, и они ошибались, поэтому результат ничейный. Одно очко в турнирной таблице — лучше, чем ноль. Теперь у нас есть три дня, чтобы подготовиться к матчу с датчанками», – приводит слова Макеевой пресс-служба Федерации гандбола России.
В матче основного раунда 15 декабря российские гандболистки встретятся с хозяйками чемпионата Европы — командой Дании.
Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.
Российские гандболистки на чемпионате Европы сыграли вничью с француженками
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