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Гандболистка Макеева: конечно, хотели выиграть матч с Францией. И мы, и они ошибались

Гандболистка Макеева: конечно, хотели выиграть матч с Францией. И мы, и они ошибались
Другие / Гандбол 0

Линейная сборной России и «Ростова-Дон» Ксения Макеева прокомментировала ничью (28:28) в матче с Францией в основном раунде чемпионата Европы, который проходит в Дании.

«Конечно, мы хотели выиграть, но у Франции очень хорошая команда, с сильным характером, они играют до конца. И мы, и они ошибались, поэтому результат ничейный. Одно очко в турнирной таблице — лучше, чем ноль. Теперь у нас есть три дня, чтобы подготовиться к матчу с датчанками», – приводит слова Макеевой пресс-служба Федерации гандбола России.

В матче основного раунда 15 декабря российские гандболистки встретятся с хозяйками чемпионата Европы — командой Дании.

Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.

Российские гандболистки на чемпионате Европы сыграли вничью с француженками
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