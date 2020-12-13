В 2020 году РУСАДА выявило 180 нарушений правил доступности для тестирования

За 11 месяцев 2020 года было выявлено 180 случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства.

«В ноябре было зафиксировано 22 нарушения правил доступности для тестирования. В октябре и сентябре — по 18 нарушений», — говорится в сообщении.

В соответствии с действующими правилами все спортсмены, включённые в пул допинг-тестирования, должны в системе контроля ADAMS указывать своё местонахождение в определённый период времени.

В 2019 году РУСАДА зафиксировало 312 нарушений правил доступности для тестирования, в 2018-м — 349, в 2017 году — 173 нарушения.

РУСАДА раскрыла количество выявленных случаев возможного нарушения антидопинговых правил в 2020 году.