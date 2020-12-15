Норвежский эксперт раскритиковал судейство матча Россия — Франция на ЧЕ по гандболу

Норвежский эксперт Гейр Оусторп раскритиковал работу судей на матче чемпионата Европы по гандболу между сборными России и Франции. Впервые в истории на женском чемпионате Европы работают только женщины-судьи.

«Это абсолютно неправильное проявление неравенства. У них недостаточно женщин-судей с должной квалификацией. Им не хватает понимания игры. Хуже всего, когда нет одинаковой трактовки правил. Если бы решения принимались одинаково, то по крайней мере можно понять, с чем сталкиваешься.

В матче России с Францией проблемы были всё время. Я понимаю реакцию игроков, потому что они не знают, когда раздастся свисток. Ты играешь, понимая, какую черту нельзя преступать. Но когда этого не знаешь, приходится тяжело", — цитирует эксперта NRK.

Встреча сборных России и Франции завершилась со счётом 28:28.