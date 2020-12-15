Александра Солдатова призналась, что из-за РПП не чувствовала вкуса еды

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала об ощущениях, испытанных, когда она страдала расстройством пищевого поведения (РПП). По словам спортсменки, она не чувствовала вкуса еды.
«Я поняла, почему я люблю еду без приправ и специй, люблю её настоящий вкус. На протяжении 2018-2019 годов из-за РПП я вообще не чувствовала вкуса еды. Я ела как будто воздух. Ну то есть совсем ничего. Я помню, как в столовой в Новогорске я брала солонку и высыпала значительное количество соли и перца в свои овощи, но при этом я ничего не чувствовала.
Я напрочь отбила свои вкусовые рецепторы из-за КП (компульсивное переедание), и мне потребовалось много времени, чтобы их восстановить. Вся эта тема очень и очень глубока, и в интернете не всегда пишут правду.
Так вот уже целый год я чувствую истинный вкус еды и наслаждаюсь им. И мне не нужны усилители. Моя маленькая большая радость», — написала Солдатова в своём «инстаграме».
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