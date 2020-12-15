Антонина Скоробогатченко рассказала о подготовке россиянок к игре со сборной Дании на ЧЕ

Российская гандболистка Антонина Скоробогатченко рассказала о подготовке к игре со сборной Дании в рамках чемпионата Европы—2020, а также прокомментировала сообщения в скандинавской прессе об исключении сборной России с турнира за контактные игры в раздевалке.
«Очень ответственно готовимся к игре с Данией. На тренировках массу времени уделили тому, чтобы разобрать нашего соперника. У сборной было лишь три дня на подготовку? Нам это даже на руку. Три дня на восстановление, перезагрузку, отдых, подготовку. Это невозможно, когда игры идут нон-стоп. А тут у всей команды был словно мини-сбор.
Как сборная России восприняла призывы в скандинавской прессе к тому, чтобы исключить команду из турнира за обычные развлечения в гостинице? Да никак вообще. Посмеялись и забыли. Зачем обращать на это внимание и тратить эмоции и энергию на какие-то глупости. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то подумает, а что вообще произошло, что это нужно обсуждать, а кто-то, наоборот, постарается заострить внимание даже на мелочи. Мы ничего предосудительного не делали, чтобы нас наказывать», — приводит слова Скоробогатченко «Чемпионат».
Напомним, национальная команда России сыграет сегодня, 15 декабря, с гандболистками сборной Дании. Поражение отправит россиянок спорить лишь за пятое место, победа или ничья выведет в полуфинал.
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