«Закулисные игры – не наше дело». Сборная России готовится к судьбоносному матчу Евро-2020

Сегодня, 15 декабря, на чемпионате Европы по гандболу женская сборная России проведёт последний матч основного раунда. Соперник – сборная Дании, хозяйка турнира. Расклады предельно просты: поражение отправит нашу команду спорить только за пятое место, победа или ничья выведет в полуфинал. Перед игрой «Чемпионат» связался с правой полусредней сборной России Антониной Скоробогатченко, которую многие называют открытием Евро-2020, и расспросил о подготовке к судьбоносной игре и не только.

— Антонина, вас ждёт по сути четвертьфинал. И всё, что было до, забудется в случае неудачи.

— Мы всё понимаем. Очень ответственно готовимся к игре с Данией. На тренировках массу времени уделили тому, чтобы разобрать нашего соперника.



— Про сборную Дании можете что-то сказать, не выдавая секретов?

— Очень сыгранная команда с отлаженными взаимодействиями. Достойный соперник. А конкретика – это уже секрет.

— У сборной России было три дня на подготовку. Это хорошо или напротив выбило из игрового ритма?

— Нам это даже на руку. Три дня на восстановление, перезагрузку, отдых, подготовку. Это невозможно, когда игры идут нон-стоп. А тут у всей команды был словно мини-сбор.



— На ваш взгляд, датчанок подтягивают в знак благодарности за то, что чемпионат Европы всё-таки состоялся?

— Да мы вообще об этом не думаем. Прежде всего нам нужно свою игру показывать, выигрывать и добиваться тех целей, которые поставили перед собой перед поездкой в Данию. Обсуждать закулисные игры – не дело игроков. Наше дело – играть.

Российские гандболистки устроили зарубу с чемпионками Европы. И как не выиграли? Поражения наши точно не заслуживали. Всё решилось на последних секундах.

— Как сборная России провела эти три дня? Сплошные тренировки?

— После матча с француженками у нас была только вечерняя тренировка, затем день с двумя тренировками – тренажёрка и игровая в зале, накануне игры – тоже игровая.



— Команду вообще никуда не выпускают из гостиницы?

— Это единственный минус всего того, что связано с ограничениями. Невозможность просто нормально погулять. Возле гостиницы отгорожено небольшое пространство, куда можно выходить, подышать свежим воздухом, но это крошечный пятачок. На улице мы оказываемся только после игровой тренировки, когда выходим из зала и ждём автобус. Всё остальное время сидим в номерах. Но все девчонки уже привыкли к этому. Внутри гостиницы свободное перемещение, но только в масках. На условия мы не жалуемся. Мы постоянно сдаём тесты, они отрицательные – значит ограничения дают свой результат. Если есть правила, их нужно соблюдать.

«Надо бы выгнать сборную России». Странный скандал на чемпионате Европы по гандболу Развлечения российских спортсменок вызвали бурное негодование. Но мы сами виноваты.

— Как сборная России восприняла призывы в скандинавской прессе к тому, чтобы исключить команду из турнира за обычные развлечения в гостинице?

— Да никак вообще. Посмеялись и забыли. Зачем обращать на это внимание и тратить эмоции и энергию на какие-то глупости. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то подумает, а что вообще произошло, что это нужно обсуждать, а кто-то наоборот, постарается заострить внимание даже на мелочи. Мы ничего предосудительного не делали, чтобы нас наказывать.

— Сборная России предстала на чемпионате Европы командой, которая может ураганом пройтись по соперницам. А потом всё заработанное отдать. Такие перепады – нормально?

— Совершенно нормально для женского гандбола. Все команды так играют. У всех свои причины: у нас, например, совершенно не было игровой практики перед турниром, все контрольные матчи были отменены, состав оказался в итоге перекроен из-за повреждений и травм. Но мы с каждой игрой добавляем, действуем всё лучше и лучше.

Россия провела ужасный матч на Евро, но смогла спастись. Зачем такая драма, девочки? Едва не растеряли преимущество в четыре мяча. А в концовке нам просто повезло.

— Своей собственной игрой в прошедших матчах довольны? Вас причисляют к открытиям турнира.

— Честно? Нет! Были хорошие моменты, но было и много недочётов, особенно в защите. Нельзя допускать столько ошибок. Над этим и ведётся постоянная работа. Пока, если говорить конкретно о моей игре, звёзды сошлись. Но ещё не всё.



— А что перед началом турнира сказал вам главный тренер Амброс Мартин? Ведь вы играете на позиции, которую всегда закрывала Анна Вяхирева.

— Разговор у нас действительно состоялся. И если коротко, он сказал, что раз всё так сложилось, раз мне выпал такой шанс, нужно его использовать и громко заявить о себе. Я стараюсь. Мы все вместе должны это сделать – цель у всех одна.