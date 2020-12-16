Тренер Норвегии: все гандбольные эксперты говорили о России и Франции и смеялись надо мной

Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон ответил экспертам, которые не соглашались с его точкой зрения о потенциале сборной Дании. Вчера, 15 декабря, в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы датчанки победили россиянок со счётом 30:23 и вышли в полуфинал. Сборная России сыграет с Нидерландами в матче за пятое место.

«Забавно, что в итоге в полуфинал вышла Дания, а все эксперты говорили о России и Франции. Эксперты смеялись надо мной, хотя я говорил, что сборная Дании выросла. У них уже долгое время отличная команда», — приводит слова Хергейрссона NRK.

Сборная Норвегии за выход в финал поспорит с Данией. Во втором полуфинале встретятся команды Франции и Хорватии.