Тренер Норвегии: все гандбольные эксперты говорили о России и Франции и смеялись надо мной
Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон ответил экспертам, которые не соглашались с его точкой зрения о потенциале сборной Дании. Вчера, 15 декабря, в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы датчанки победили россиянок со счётом 30:23 и вышли в полуфинал. Сборная России сыграет с Нидерландами в матче за пятое место.
«Забавно, что в итоге в полуфинал вышла Дания, а все эксперты говорили о России и Франции. Эксперты смеялись надо мной, хотя я говорил, что сборная Дании выросла. У них уже долгое время отличная команда», — приводит слова Хергейрссона NRK.
Сборная Норвегии за выход в финал поспорит с Данией. Во втором полуфинале встретятся команды Франции и Хорватии.
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