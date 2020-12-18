Глава набсовета РУСАДА нашёл позитив в решении CAS по спору с ВАДА

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении РУСАДА.

«С моей точки зрения, наше решение набсовета РУСАДА не принимать претензии, которые были сформулированы ВАДА, было однозначно правильным. Рассчитывали, что CAS примет больше нашей аргументации, но были приняты такие вещи, как сокращение сроков отстранения, то, что наши команды будут отбирать Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, спортсмены могут быть в форме с цветами национального флага и словом «Россия». И болельщики смогут посещать соревнования с атрибутикой и национальными флагами.

Мы смогли ответить на претензии ВАДА прямолинейно с конкретной аргументацией. То, что было сегодня опубликовано, значительно отличалось от изначальных требований. Я считаю, что это позитивные новости», — цитирует Ивлева ТАСС.

Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.