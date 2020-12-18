Матыцин указал на некорректность санкций CAS в адрес России

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал тот факт, что Спортивный арбитражный суд (CAS) запретить высшим российским чиновникам посещать чемпионаты мира и Олимпиады. Действие запрета распространяется и на президента России Владимира Путина.

«Мы сожалеем о том, что приняты санкции в отношении руководителей нашего государства, членов парламента, правительства. Считаем, что Россия в этот период, в последние годы, много сделала для развития мирового спорта. Распространять действие санкций на госслужащих как минимум некорректно», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.