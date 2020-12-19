Юлия Ступак: на Олимпиаде в Пхёнчхане мы были спортсменами из России, как ни крути

Российская лыжница Юлия Ступак отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить на два года спортсменам из России выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях — чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Я себе дала такую установку, чтобы даже не думать об этом. Кто знает, может, ещё всё изменится. Я всё-таки настраиваюсь на позитивный лад. Понимаю, что это всё вообще несправедливо в корне. Продолжаю считать, что нужно ехать спортсменам любого вида спорта и всё доказывать. Слава богу, нам не закрыли вход на соревнования, поэтому тут не нужно думать о том, чтобы не ехать, — приводит слова Ступак сайт Матч ТВ.

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады Ступак (в девичестве Белорукова) поделилась опытом выступления на Играх-2018 под нейтральным флагом.

«Олимпиада в Пхёнчхане была для меня очень странной. Нас все настраивали, что будет очень плохо, что нас никто не любит, но там всё было то же самое. Но не хватало нашего флага. Это было неприятно. Бывало, мы себя чувствовали как белые вороны, но это никак не отразилось на результате. И сейчас, оглядываясь на три года назад, я понимаю, что мы там были спортсменами из России, как ни крути», — сказала Ступак.