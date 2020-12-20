Российские лыжницы Непряева и Ступак стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира

Швейцарки Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В финале они пробежали дистанцию за 16 минут 38,3 секунды.
Второе место заняли представительницы России Наталья Непряева и Юлия Ступак (+0,32 секунды), третьими стали спортсменки из Словении Эва Уревц и Анамария Лампич (+1,12).
Вторая российская команда, пробившаяся в финал (Татьяна Сорина/Христина Мацокина), заняла 10-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
1. Швейцария (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих) — +16.38,3
2. Россия — 1 (Наталья Непряева/Юлия Ступак) — +0,32
3. Словения (Эва Уревц/Анамария Лампич — +1,12…
10. Татьяна Сорина/Христина Мацокина (Россия) — +13,11.
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