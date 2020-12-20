Российские лыжницы Непряева и Ступак стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира

Швейцарки Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В финале они пробежали дистанцию за 16 минут 38,3 секунды.



Второе место заняли представительницы России Наталья Непряева и Юлия Ступак (+0,32 секунды), третьими стали спортсменки из Словении Эва Уревц и Анамария Лампич (+1,12).



Вторая российская команда, пробившаяся в финал (Татьяна Сорина/Христина Мацокина), заняла 10-е место.



Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия

Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал



1. Швейцария (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих) — +16.38,3

2. Россия — 1 (Наталья Непряева/Юлия Ступак) — +0,32

3. Словения (Эва Уревц/Анамария Лампич — +1,12…

10. Татьяна Сорина/Христина Мацокина (Россия) — +13,11.