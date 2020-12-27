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Лавров: если американская система оттеснит ВАДА, это будет позор для спорта

Лавров: если американская система оттеснит ВАДА, это будет позор для спорта
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) нуждается в реформировании.

«Конечно же есть необходимость реформирования ВАДА. Помню историю с Марией Шараповой и мельдонием. Глупость какая-то. Он продаётся в аптеках без рецепта. Это вызывающая проблема, её и ей подобные нужно каким-то образом решать. Я сейчас критикую ВАДА за непонятные ужесточения, явно дискриминационные.

С другой стороны, считается, что ВАДА себя ведёт недостаточно жёстко по отношению к России. Руководитель американского агентства по борьбе с допингом уже обрушился на ВАДА с резкими обвинениями, что оно выгораживает русских и что эту организацию нужно реформировать. Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого «акта Родченкова» будет создана и уже создается, по большому счёту, система в США, которая оттеснит ВАДА на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Считаю, будет позор для всего спорта, если эта система окажется действительно внедрена. Да, ВАДА несовершенно, да, 90 процентов членов исполкома — члены НАТО или ближайшие союзники НАТО…

Говорить, что спорт в странах НАТО развит лучше и борьба с допингом тоже, — это уже заявление, которое попахивает дискриминацией всех остальных. Не сомневаюсь, что можно обеспечить политически и географически сбалансированный состав, и он будет профессионально для всех приемлем. Нынешнее руководство ВАДА стремится исправить такого рода перекосы, и мы должны ВАДА защищать перед лицом такой попытки приватизировать и эту сферу международных отношений. Американцы хотят её просто приватизировать», — приводит слова Лаврова «Матч ТВ».

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