«Гений». Губерниев оценил сальто на песке в исполнении Нагорного

Абсолютный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный отметил приезд в отпуск на Мальдивы двойным сальто назад на песке с приземлением в море. Видео акробатической комбинации опубликовано на странице спортсмена в «Инстаграме».

«Это было эмоционально. Оцените от 0 до 10», — подписал видео Нагорный.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Одним из первых на сальто в исполнении Нагорного отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который лаконично написал: «Гений».

Также в комментариях отметился товарищ Нагорного по сборной России Артур Далалоян, оценивший окружающие погодные условия: «Каайф». «Роскошно», — написал олимпийский чемпион в гребле на байдарке Юрий Постригай.