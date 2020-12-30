«Гений». Губерниев оценил сальто на песке в исполнении Нагорного
Абсолютный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный отметил приезд в отпуск на Мальдивы двойным сальто назад на песке с приземлением в море. Видео акробатической комбинации опубликовано на странице спортсмена в «Инстаграме».
«Это было эмоционально. Оцените от 0 до 10», — подписал видео Нагорный.
Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
Одним из первых на сальто в исполнении Нагорного отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который лаконично написал: «Гений».
Также в комментариях отметился товарищ Нагорного по сборной России Артур Далалоян, оценивший окружающие погодные условия: «Каайф». «Роскошно», — написал олимпийский чемпион в гребле на байдарке Юрий Постригай.
Никита Нагорный отреагировал на вручение награды «Спортсмен года» по версии GQ Россия
Рекомендуем вам
- 30 декабря 2020
-
18:41
-
18:18
-
18:01
-
17:53
-
17:28
-
16:39
-
15:41
-
15:06
-
14:11
-
13:26
-
13:16
-
12:15
-
00:17
- 29 декабря 2020
-
21:05
-
20:23
-
19:46
-
18:52
-
15:50
-
13:13
-
12:12
-
11:42
-
09:56
-
09:20
-
09:19
- 28 декабря 2020
-
22:18
-
21:37
-
20:58
-
18:34
-
18:17
-
17:54
-
14:29
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам