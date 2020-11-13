Никита Нагорный отреагировал на вручение награды «Спортсмен года» по версии GQ Россия

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике, действующий чемпион мира и Европы в многоборье Никита Нагорный отреагировал на вручение ему награды «Спортсмен года» по версии GQ Россия.
«Получить награду «Спортсмен года» по версии GQ Россия — очень приятно и неожиданно! Это первая такая серьёзная и значимая награда, особенно ценно то, что получить её удалось в такой непростой год для спорта.
Очень приятно, что GQ Россия обратили внимание на наш вид спорта — на спортивную гимнастику.
Большое спасибо тем, кто голосовал! Спасибо близким, родным за поддержку. А также спасибо спонсорам! Без всех вас этого бы не случилось.
Когда я пришёл в гимнастику, даже не мог представить, что спустя 18 лет спортивной карьеры буду номинирован на премию GQ! Эта награда за большой труд, но дальше – больше. Сейчас самое главное – Олимпиада», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
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