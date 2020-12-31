Российские синхронистки представили новогодний номер под песню Little Big. Видео

Сборная России по синхронному плаванию представила новогодний номер под песню UNO группы Little Big. Видео на своей странице в «Инстаграме» опубликовала Влада Чигирева.
«Наконец-то мы можем вам показать наш новогодний номер, который мы с таким трепетом и удовольствием готовили для вас.
Не просто так мы выбрали музыку Little Big. Как оказалось, вся наша команда просто обожает их творчество. Да и делать номер под такую зажигательную музыку — одно удовольствие.
Спасибо большое организаторам за то, что наше любимое «Шоу олимпийских чемпионов», несмотря на пандемию, всё же состоялось, пусть и в видеоформате.
Девчонки, я вас просто обожаю, спасибо за то, что в этот сложный год мы были вместе, и нам было очень хорошо», — написала Чигирева.
Посмотреть видео можно на странице Влады Чигиревой в "Инстаграме".
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