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Российские синхронистки представили новогодний номер под песню Little Big. Видео

Российские синхронистки представили новогодний номер под песню Little Big. Видео
Другие / Водные виды спорта 0
Аудио-версия:

Сборная России по синхронному плаванию представила новогодний номер под песню UNO группы Little Big. Видео на своей странице в «Инстаграме» опубликовала Влада Чигирева.

«Наконец-то мы можем вам показать наш новогодний номер, который мы с таким трепетом и удовольствием готовили для вас.

Не просто так мы выбрали музыку Little Big. Как оказалось, вся наша команда просто обожает их творчество. Да и делать номер под такую зажигательную музыку — одно удовольствие.
Спасибо большое организаторам за то, что наше любимое «Шоу олимпийских чемпионов», несмотря на пандемию, всё же состоялось, пусть и в видеоформате.

Девчонки, я вас просто обожаю, спасибо за то, что в этот сложный год мы были вместе, и нам было очень хорошо», — написала Чигирева.

Посмотреть видео можно на странице Влады Чигиревой в "Инстаграме".

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