Карелин: у нас нет вариантов, кроме победы. Поэтому у них Санта Клаус, а у нас — Дед Мороз

Трёхкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин рассказал, как относится к Новому году, а также загадал желание.
«Новый год — это праздник в первую очередь для детей, который приносит им труднообъяснимые взрослые ощущения. А взрослым даёт возможность стать детьми. И речь сейчас идёт даже не о подарках, а о предвкушении праздника, того, как всё это происходит.
Я загадаю, чтобы у нас у всех получилось. У Романа Власова (двукратного олимпийского чемпиона по борьбе и земляка Карелина. — Прим. „Чемпионата“) очень много преданных болельщиков, и я один из них. Главное, чтобы Олимпийские игры состоялись, чтобы их не отменили. Другие державы вставляют палки в колёса? У нас других вариантов, кроме как победить, нет. Поэтому у них — Санта Клаус, а у нас — Дедушка Мороз», — приводит слова Карелина «Р-Спорт».
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