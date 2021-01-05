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Шведский журналист взял пример с Губерниева и пообещал съесть куртку

Шведский журналист взял пример с Губерниева и пообещал съесть куртку
Другие / Лыжный спорт 0
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Журналист шведского издания Expressen Томас Петтерссон пообещал съесть свою куртку, если лыжник Калле Хальфварссон займёт место не ниже третьего в индивидуальной гонке на «Тур де Ски», которая состоится сегодня, 5 января.

После трёх этапов «Тур де Ски» Хальфварссон занимает 15-е место в общем зачёте, уступая лидеру россиянину Александру Большунову 2 минуты 53 секунды.

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Напомним, ранее с похожим предложением выступил известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Он пообещал съесть свой ботинок, если безмедальная серия сборной России по биатлону, которая в настоящее время составляет 39 гонок, вырастет до 50 гонок.

Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»

5 января. Тоблах, Италия
15:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1).
16:45. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км, свободный стиль (Eurosport 1).

6 января. Тоблах, Италия
15:30. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль (Eurosport 1).
16:40. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль (Eurosport 1).

8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.
17:35. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.

9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
12:30. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.
15:05. Мужской и женский спринт, классический стиль.

10 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
14:45. Масс-старт в гору, женщины, 10 км, свободный стиль.
17:35. Масс-старт в гору, мужчины, 10 км свободный стиль.

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