Украинский гимнаст Олег Верняев временно отстранён от соревнований

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро — 2016, чемпион мира — 2014 Олег Верняев временно отстранён от соревнований, информирует NBC Sports со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Сообщается, что представитель FIG не стал раскрывать подробности отстранения украинца. При этом он заявил, что запрет действует «до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается». Попытки связаться с Верняевым и Федерацией гимнастики Украины не увенчались успехом.



Верняев – олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр. В 2015 году Олег стал первым украинским спортсменом, который завоевал Кубок мира по спортивной гимнастике.