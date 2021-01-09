«Долгожданный шпагат от маэстро». Ляйсан Утяшева показала фото Павла Воли на шпагате

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира — 2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева показала серию фотографий, снятых на пляже её мужем резидентом Comedy Club Павлом Волей.

На последнем снимке серии Воля «сидит» на шпагате, созданном ногами его жены.

«Легендарный фотограф Павел Воля и начинающая модель Ляйсан Утяшева представляют серию купальников. Ваш выбор?

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P.S. И долгожданный шпагат от маэстро», — подписала фото Утяшева.

Фото можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».

Подписчики восхитились эстетикой фотографий и иронией последнего снимка.



rafaelevnatk: «А Павел-то, Павел, прям какой молодец, а ведь кто-то поверит. Молодцы, сохранить вам отношения до самых седин, любите и берегите».



permpryanik: «Как поётся в одной песне: «Ах эти ноги ноги, даются лишь не многим». Очень красиво».



melnikov1491: «Волочкова отдыхает со своим шпагатом».



lianasirvis: «Эххх… в Паше талант гимнастки, может, не поздно ещё на Олимпиаду».