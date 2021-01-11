У гандболистки «Ростова-Дон» украли чемодан после матча Лиги чемпионов во Франции

У гандболистки «Ростова-Дон» Катарины Крпеж-Шлезак украли чемодан после матча Лиги чемпионов с французским «Мецом» (26:27), сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошёл перед отъездом спортсменок из отеля в аэропорт — чемодан украли из автобуса. Крпеж-Шлезак написала заявление в полицию. В чемодане были все вещи спортсменки, в том числе игровая форма. Её отсутствие может помешать гандболистке принять участие в следующем матче. «Ростов-Дон» обратился в Европейскую федерацию гандбола с просьбой разрешить спортсменке выйти на площадку в другой форме с заклеенной фамилией и номером.

«Ростов-Дон» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. Следующий матч ростовские гандболистки проведут в Норвегии, где 13 января сыграют с «Вайперс».