В «Ростове-Дон» обнаружен коронавирус. Матч с «Вайперс» в Лиге чемпионов не состоится
Матч гандбольной Лиги чемпионов «Вайперс» — «Ростов-Дон» не состоится. В российской команде выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
Встреча должна была состояться завтра, 13 января. Команда вернётся в Ростов-на-Дону. Новая дата проведения матча c «Вайперс» будет определена позднее.
11 января российская команда прибыла в Норвегию, где после прохождения теста на коронавирус отправилась на 24-часовой карантин.
«Ростов-Дон» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов сезона-2020/2021, уступив французскому «Мецу». Ростовский клуб, набрав в 8 матчах 13 очков, продолжает лидировать в группе В. «Мец» с 10 очками в 7 встречах — третий. Второе место занимает «Бухарест» — румынская команда набрала в 9 играх 11 очков.
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