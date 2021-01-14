CAS: нейтральный статус российских спортсменов не ущемляет их достоинства

Представители Спортивного арбитражного суда (CAS) заявили, что нейтральный статус, в котором российским спортсменам предстоит выступать на крупнейших международных соревнованиях, не ущемляет их достоинства.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Коллегия судей убеждена, что требование соревноваться в качестве нейтральных спортсменов в порядке, определённом коллегией (что позволяет использовать национальные цвета и название «Россия» на ограниченном основании), не ущемляет человеческое достоинство или иное право российских спортсменов. Требования к нейтральности, установленные коллегией, не превышают порог, необходимый для признания этого нарушением», — отмечается в тексте решения.