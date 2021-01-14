CAS: нейтральный статус российских спортсменов не ущемляет их достоинства

Представители Спортивного арбитражного суда (CAS) заявили, что нейтральный статус, в котором российским спортсменам предстоит выступать на крупнейших международных соревнованиях, не ущемляет их достоинства.
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Коллегия судей убеждена, что требование соревноваться в качестве нейтральных спортсменов в порядке, определённом коллегией (что позволяет использовать национальные цвета и название «Россия» на ограниченном основании), не ущемляет человеческое достоинство или иное право российских спортсменов. Требования к нейтральности, установленные коллегией, не превышают порог, необходимый для признания этого нарушением», — отмечается в тексте решения.
- 14 января 2021
-
15:46
-
15:42
-
15:27
-
15:12
-
14:20
-
14:09
-
13:21
-
13:20
-
12:41
-
10:20
-
09:20
-
00:50
-
00:27
- 13 января 2021
-
23:42
-
23:32
-
22:00
-
21:36
-
19:52
-
18:45
-
16:42
-
10:11
-
09:59
-
09:13
-
06:05
- 12 января 2021
-
23:04
-
22:33
-
21:34
-
20:25
-
20:16
-
19:53
-
19:23
-
19:20
-
18:16
-
17:49
-
17:21