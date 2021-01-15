«Снимки с Луны и то лучше». Египет раскритиковали за организацию трансляции ЧМ по гандболу

По окончании матча первого тура чемпионата мира по гандболу, в рамках которого встречались сборные Норвегии и Франции, многие норвежцы остались недовольны качеством трансляции, организованной Египтом, стране, где проходит турнир. Отметим, что норвежцы со счётом 24:28 (13:13) в этой встрече потерпели поражение.
«Очень жаль, что качество изображения в этом матче не соответствовало уровню чемпионата мира, но, к сожалению, с этим мы мало что можем поделать. И всё-таки мы надеемся, что улучшения сделаны будут», — приводит слова Кристиана Омы, спортивного менеджера норвежской медиа-компании VG.
«Картинка из Каира была примерно такой же, как во времена, когда я дебютировал в качестве комментатора в Турции в 1996 году. Тогда она менялась с цветной на чёрно-белую», — сказал комментатор Харальд Бредели.
«Почему чемпионат мира проходит в Египте? Снимки с Луны и то лучшего качества», — поделился мнением журналист Мортен Стенберг.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в Египте с 13 по 31 января. Он станет первым соревнованием, на котором российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не сможет использовать национальный флаг и гимн. Сборная России выступит на первенстве планеты в Египте под флагом Федерации гандбола России (ФГР) и будет называться «Команда Федерации гандбола России».
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