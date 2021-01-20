Тренер сборной России высмеял журналистов, поверивших в переход Большунова в биатлон

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко дал понять, что Александр Большунов, который ранее в январе второй раз подряд выиграл «Тур де Ски», не перейдёт в биатлон. Ранее Большунов, отвечая на вопрос о переходе в биатлон, не стал давать отрицательного ответа, хотя и ничего не подтвердил.

«Я просто удивляюсь журналистам, падким до таких новостей. Ребята, вы немного голову включайте! Отличайте обычный пранк от серьёзного высказывания.

Биатлон – это очень серьёзный вид спорта, где люди также очень серьёзно работают. Их гоночная подготовка на очень высоком уровне. Нельзя сказать, что они пешеходы. Нужно с уважением относиться к представителям другого вида спорта. И не делать признаний, что сейчас придёт и начнёт объезжать всех на одной ноге. Вы видите, что происходит со Стиной Нильссон, которая перешла в биатлон из лыжных гонок», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

Напомним, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон проехала два спринта на Кубке IBU, став 69-й и 99-й.