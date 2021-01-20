Лала Крамаренко стала новым амбассадором ZASPORT

В преддверии Олимпийских игр в Токио ZASPORT представил своего нового амбассадора. Им стала 16-летняя художественная гимнастка Лала Крамаренко — трёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы среди юниоров, серебряный призёр чемпионата России в индивидуальном многоборье, четырёхкратная чемпионка первенства России в индивидуальном многоборье.
«Мы делаем ставку на молодых спортсменов, у которых впереди большая и яркая карьера. Лала в свои 16 лет уже многого достигла, она победительница чемпионата мира среди юниорок и член сборной команды России. Эта девушка с каждым годом совершенствуется и растёт в своём профессиональном мастерстве. Её сильный характер, стремление побеждать — пример для многих, и я горжусь тем, что она стала новым амбассадором ZASPORT. Добро пожаловать в нашу команду!» — сказала Анастасия Задорина, основатель бренда ZASPORT.
«О ZASPORT я узнала из соцсетей, увидела у Дины и Арины Авериных, и теперь сама с удовольствием ношу вещи этого бренда, особенно мне нравятся спортивные костюмы и футболки. И, конечно, очень здорово, что ZASPORT – экипировщик олимпийской команды России», — сказала Лала Крамаренко.
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