Всероссийская федерация лёгкой атлетики отреагировала на новость о допинг-тесте Шубенкова

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) отреагировала на сообщения СМИ о положительном результате допинг-теста чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова. В пробе спортсмена якобы обнаружен фуросемид.
«В СМИ появилась информация, что допинг-проба чемпиона и призёра чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, взятая во время внесоревновательного контроля, дала положительный результат.
ВФЛА заявляет: федерация не комментирует журналистские публикации, пока не получит официальные доказательства вины спортсмена от уполномоченных организаций.
При этом принцип нулевой терпимости к допингу по-прежнему является основополагающим в работе обновлённой федерации лёгкой атлетики. Нарушение антидопинговых правил считаем абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий или заслуг», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте организации.
- 28 января 2021
-
18:52
-
18:36
-
18:11
-
17:51
-
17:46
-
16:42
-
16:32
-
16:28
-
16:06
-
15:22
-
14:59
-
14:06
-
12:24
-
11:43
-
11:03
-
10:19
-
10:18
-
10:13
-
10:02
-
09:30
-
00:50
-
00:31
-
00:10
- 27 января 2021
-
23:39
-
23:03
-
22:44
-
21:39
-
20:56
-
20:44
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:29
-
18:55
-
16:25