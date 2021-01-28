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Всероссийская федерация лёгкой атлетики отреагировала на новость о допинг-тесте Шубенкова

Всероссийская федерация лёгкой атлетики отреагировала на новость о допинг-тесте Шубенкова
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) отреагировала на сообщения СМИ о положительном результате допинг-теста чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова. В пробе спортсмена якобы обнаружен фуросемид.

«В СМИ появилась информация, что допинг-проба чемпиона и призёра чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, взятая во время внесоревновательного контроля, дала положительный результат.

ВФЛА заявляет: федерация не комментирует журналистские публикации, пока не получит официальные доказательства вины спортсмена от уполномоченных организаций.

При этом принцип нулевой терпимости к допингу по-прежнему является основополагающим в работе обновлённой федерации лёгкой атлетики. Нарушение антидопинговых правил считаем абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий или заслуг», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте организации.

Свищёв: если расследование покажет виновность Шубенкова, его необходимо серьёзно наказать
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