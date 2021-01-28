Тренер Шубенкова: Сергей не заслуживает к себе такого отношения. Давайте будем людьми!

Тренер Сергей Клевцов, работающий с чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о положительном допинг-тесте спортсмена.
«Мне очень грустно после того, как вчера журналисты, захлёбываясь в безумном раже, стали писать про моего спортсмена всякую несуразицу, ссылаясь при этом на непонятные источники, которые часто противоречили друг другу. Считаю, что Сергей Шубенков своей долгой безупречной карьерой не заслуживает к себе такого отношения со стороны нашей родной российской прессы.
Конечно, вся эта ненужная шумиха не может не отразиться на психологическом состоянии моего спортсмена, который продолжает готовиться к Олимпиаде в Токио. Он тренируется по заранее утверждённому плану и верит, что вся эта нелепая ситуация успешно разрешится. Но он очень нуждается сейчас если не в поддержке, то хотя бы в понимании. Давайте будем людьми!» — приводит слова Клевцова ТАСС.
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