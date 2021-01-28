Ласицкене: когда увидела новость про Шубенкова, просто хотелось плакать

Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о положительном результате допинг-теста чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова.

«Когда увидела новость про Серёжу, просто хотелось сесть и плакать. Но я хочу поддержать Сергея. Пока не будет официально доказано, что он в чём-то виновен, я отказываюсь верить слухам. Мы через слишком многое прошли, чтобы всё закончилось именно так», — написала Ласицкене в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный призёр первенства планеты в беге на 110 м с барьерами. В сезоне-2020 российские легкоатлеты не выступали на международных соревнованиях из-за скандала с ВФЛА.