Гандболистка «Лады»: в финале Кубка России нас хватило только на первый тайм

Гандболистка тольяттинской «Лады» Анастасия Лагина прокомментировала поражение в финальном матче Кубка России с «Ростовом-Дон» со счётом 16:25.



«Поздравляю «Ростов-Дон» с победой. Игра была очень тяжёлой. Накануне мы сражались со «Звездой», это была напряжённая встреча. С «Ростовом-Дон» мы хотели показать свою лучшую игру, но нас хватило только на первый тайм, во втором устали, и вышло не очень. Спасибо за организацию турнира, здесь была очень приятная атмосфера», — приводит слова гандболистки официальный сайт ростовского клуба.

В полуфинальном матче «Ростов-Дон» со счётом 30:20 обыграл «Астраханочку», «Лада» одолела подмосковную «Звезду» в серии пенальти — 31:30. В матче за третье место «Астраханочка» победила «Звезду» — 36:27.