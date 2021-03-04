Гандболистка «Лады»: в финале Кубка России нас хватило только на первый тайм
Гандболистка тольяттинской «Лады» Анастасия Лагина прокомментировала поражение в финальном матче Кубка России с «Ростовом-Дон» со счётом 16:25.
«Поздравляю «Ростов-Дон» с победой. Игра была очень тяжёлой. Накануне мы сражались со «Звездой», это была напряжённая встреча. С «Ростовом-Дон» мы хотели показать свою лучшую игру, но нас хватило только на первый тайм, во втором устали, и вышло не очень. Спасибо за организацию турнира, здесь была очень приятная атмосфера», — приводит слова гандболистки официальный сайт ростовского клуба.
В полуфинальном матче «Ростов-Дон» со счётом 30:20 обыграл «Астраханочку», «Лада» одолела подмосковную «Звезду» в серии пенальти — 31:30. В матче за третье место «Астраханочка» победила «Звезду» — 36:27.
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