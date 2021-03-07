Сборная России подала протест на результаты марафона на чемпионате мира

Сборная России подала протест на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Россиянин Александр Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся рукой Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

Первым финишную черту пересёк Клебо, вторым Иверсен, третьим — Большунов. После финиша россиянин бросил сломаную палку и заплакал. Клебо подошёл к нему. Инцидент на финише разбирает жюри, которое склоняется к мнению, что Клебо действовал неумышленно.