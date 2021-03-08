Дмитрий Губерниев призвал российских лыжников публично поддержать Большунова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал российских лыжников публично поддержать россиянина Александра Большунова, который не смог завоевать золото в марафоне на чемпионате мира, после того как у него в ходе борьбы с Йоханнесом Клебо на финише сломалась палка.
«Кстати, друзья! После инцидента на финише лыжного марафона, точнее, после принятия решения по Клебо, мы узнали мнения всех норвежцев! Тренеров и лыжников, даже тех, чьи мнения не хотелось знать!
К сожалению, российская позиция прежде всего гонщиков-партнёров Большунова осталась неизвестной. Хотя тренеры высказывались смело и охотно. Дорогие лыжники, уверен, и болельщикам, и Большунову было бы приятно услышать от вас слова поддержки в публичном поле», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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