Дмитрий Губерниев призвал российских лыжников публично поддержать Большунова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал российских лыжников публично поддержать россиянина Александра Большунова, который не смог завоевать золото в марафоне на чемпионате мира, после того как у него в ходе борьбы с Йоханнесом Клебо на финише сломалась палка.

«Кстати, друзья! После инцидента на финише лыжного марафона, точнее, после принятия решения по Клебо, мы узнали мнения всех норвежцев! Тренеров и лыжников, даже тех, чьи мнения не хотелось знать!

К сожалению, российская позиция прежде всего гонщиков-партнёров Большунова осталась неизвестной. Хотя тренеры высказывались смело и охотно. Дорогие лыжники, уверен, и болельщикам, и Большунову было бы приятно услышать от вас слова поддержки в публичном поле», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.