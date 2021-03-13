Фетисов — о запрете использовать «Катюшу» на ОИ вместо гимна: надо слушаться или не ехать

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на решение спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому России запретили использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Гимн ничем нельзя заменить, это моё мнение. В стране есть гимн, символ страны, есть флаг, как можно это всё заменить? Это немного другая тема уже. Какие еще варианты? О чём мы тут теперь можем рассуждать, решение уже приняли. От того, что мы тут обсуждаем, что-то поменяется?

Изначально было понятно, что это не пройдёт. Поэтому в этой ситуации надо слушаться того, что говорят, или не ехать. Я считаю, что наши спортсмены должны ехать на соревнования. Всё, что происходит, не вина спортсменов. Поэтому как мы можем наказывать людей, которые всю жизнь мечтали попасть на Олимпийские игры? Гимн в стране один, не может быть второго, третьего или запасного. Значит, надо было принять сейчас новый гимн, чтобы нам его разрешили.

Атрибутика международных спортивных соревнований совершенно понятна — флаг, гимн страны. Чем его можно заменить? Вдумайтесь, пожалуйста. При чём тут «Катюша», «Боже, царя храни»? У нас определён гимн и флаг, он уже есть, всё. Запретили, значит, нам надо выступать так, как можно. Здесь, к сожалению, другой позиции нет», — приводит слова Фетисова Sport24.