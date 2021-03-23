Фетисов: руководителям спорта наши атлеты до лампочки. Они думают, как прикрыть одно место

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил, что, на его взгляд, является одной из важнейших проблем во взаимодействии российских легкоатлетов и спортивных функционеров.

«Один известный человек убежал из России в Америку с базой данных и в течение года с небольшим имел доступ ко всей информации. Даже ключи не поменяли. Доступы к такой информации! Приезжает министр на переговоры, рассказывает одну историю, а у них на самом деле совсем другие вещи происходят. Вдумайтесь, насколько этим руководителям спортсмены до лампочки. Они об этом не думают. Они думают о себе — как прикрыть одно место, получить всякие блага и так далее.

Мне кажется, одна из тем в нашем спорте, которая требует реформирования, — это профсоюз спортсменов. Это как раз тот профсоюз, который должен был ехать в Монако с баннерами и транспарантами. Там опять заочно нас осудили. Трое наших ребят (Ласицкене, Шубенков и Сидорова) бегали-бегали-бегали. Я вам точно говорю: как только у нас будет сильный профсоюз с ребятами, которые будут отстаивать свои интересы, федерации будут ездить по регионам, искать решения.

Руководство страны не знает о проблемах, которые на самом деле существуют. Им докладывают те люди, которые как раз этими спортсменами и руководят. Это совершенно другой подход. Я точно знаю, что если бы у нас был такой сплочённый коллектив, то проблем бы не было. Тогда молодые легкоатлеты выступали бы под российским флагом и слышали гимн в свою честь. Мы понимаем, в какую непростую ситуацию попала Ирина Привалова. Но я точно знаю, что она понимает проблематику, точно знает, что необходимо сделать, и она точно сумеет достучаться до каждого спортсмена и тренера, объяснить, что на самом деле происходит», — высказался Фетисов в эфире телеканала «Звезда».